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Остановись, мгновенье! Марадона на арене, хорваты в яме и другие курьезы ЧМ
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Остановись, мгновенье! Марадона на арене, хорваты в яме и другие курьезы ЧМ 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Чемпионат мира — это не только потрясающие футбольные сражения и безумные карнавалы болельщиков. Это яркие поступки и самые невероятные курьёзы, которые больше нигде бы не случились. И как же грустно будет Нижнему Новгороду прощаться с этим планетарным событием!
«Слишком высокие» шведы
Первым, кто по-настоящему зажёг в Нижнем Новгороде, стал тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ен.
Сначала наставник «тигров» заставил улыбнуться, когда накануне матча со Швецией поведал, как собирался запутать соперника:
«Когда европейцы смотрят на корейцев, им бывает очень трудно различить нас. Мы решили усложнить задачу шведским «скаутам» и на тренировках выпускали одних и тех же игроков в футболках под разными номерами. Не думаю, что «шпионы» соперника смогли идентифицировать кого-то, кроме наших лидеров Сон Хын Мина и Ки Со Ена».
Но игра с переодеванием тогда не помогла, и матч со шведами «тигры» проиграли. А после Син Тэ Ен выдал ещё один шедевр — в качестве главной причины поражения назвал рост шведов:
«Мы играли с одной из самых высоких сборных на турнире. На то, чтобы привыкнуть к таким большим соперникам, у нас ушёл весь первый тайм. Раньше мы никогда не встречались с командами, где были бы такие габаритные игроки», — сообщил наставник сборной после поражения Южной Кореи (0:1).
Но главную сенсацию «тигры» сотворили не в Нижнем Новгороде, а обыграв Германию и выбив её с турнира.
Сувенир для Гарри Кейна
Полвека сборную Англии называют главным неудачником в истории футбола. На чемпионатах мира британцы долгое время выступают ни шатко ни валко, демонстрируя бледную игру. Но в Нижнем Новгороде со сборной «Трёх львов» что-то произошло. В матче с Панамой безжалостные хищники ещё в первом тайме наколотили сопернику пять безответных мячей!
Альфа-самцом британского прайда выступил капитан сборной Гарри Кейн. Великолепный форвард сделал дубль в первом тайме, хладнокровно реализовав два пенальти, а во втором — оформил хет-трик и вышел в лучшие бомбардиры турнира. А когда Кейна заменили и он под овации трибун покидал арену, капитан «Трёх львов»… взял с поля мяч и унёс его в раздевалку.
«Эта игра стала особенной для меня, — объяснил Гарри Кейн после матча. — Самое важное — что мы победили. Но когда забиваешь три гола на чемпионате мира… Я должен был оставить этот мяч себе!»
В историю «Стадиона Нижний Новгород» Гарри Кейн навсегда будет вписан как автор первого хет-трика на арене.
Город, где рыдал Марадона
Кто главная звезда чемпионата мира в России? Криштиану Роналду, в одиночку забивающий за всю Португалию? Неймар, на которого молятся в Бразилии? Или всё-таки Лео Месси, вытащивший Аргентину в плей-офф?
Ни один из них!
Главной звездой российского мундиаля был и остаётся великий и ужасный Диего Армандо Марадона! Где бы ни появился легендарный аргентинец — он король вечеринки. Правда, ведёт себя чемпион мира 1986 года по-королевски испорченно. На стадионе в Москве курил сигару, что строго запрещено на футбольных аренах, и дразнил азиатских болельщиков «узкими глазами». В Санкт-Петербурге сначала уснул прямо на трибуне, а проснувшись, показывал всем средние пальцы.
И только в Нижнем Новгороде люди увидели плачущего Марадону. Глядя на крах аргентинской сборной, которую со счётом 3:0 разрывали хорваты, Диего рыдал и нисколько не стеснялся направленных на него камер.
А ещё Диего Марадона сделал счастливым юного нижегородского футболиста. Увидев на трибунах 13-летнего Данияра Ахметжанова, размахивавшего небесно-голубой футболкой Аргентины с надписью «Марадона», Диего позвал мальчика к себе прямо в vip-ложу. Марадона расписался на футболке и записал видео с Данияром, которое транслировалось на всю Мировую сеть!
Con mi amigo ruso, Daniyar… @golazotelesur @telesurtv #delamanodeldiez
Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 22 Июн 2018 в 8:00 PDT  Это, впрочем, не помешало мексиканским гостям Нижнего Новгорода найти не менее колоритный провал на Мещерском бульваре и запечатлеть себя в нём.
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