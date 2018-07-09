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Кривая шайба у метро: власти показали, как будет выглядеть новый ЛДС
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Кривая шайба у метро: власти показали, как будет выглядеть новый ЛДС 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Московские проектировщики показали эскизы новой ледовой арены, которую построят в Новосибирске на левом берегу — её сделают из стекла и оформят в стиле ХК «Сибирь».
Эскизы нового ЛДС представил проектный институт «Арена» на совещании в правительстве Новосибирской области. В нём принял участие врио губернатора Андрей Травников и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. На следующей неделе представленный проект пройдёт общественное обсуждение, после чего его доработают. Окончательный вариант проекта должны отдать на экспертизу в октябре этого года.
Внутри, помимо основной ледовой арены, планируют разместить трибуны на 10 тысяч мест, тренировочную арену, универсальный спортзал, раздевалки, душевые, массажные комнаты, сауну, кухню, судейский блок, медпункт, пресс-зону, мастерские, административные помещения, детские зоны, торговые зоны и другие помещения. Снаружи обустроят несколько парковок, а зону, близкую к Оби, превратят в парк. Кроме того, власти предложили разместить очистные сооружения на реке.
Внешний и внутренний облик дизайнеры предложили оформить в фирменных цветах хоккейного клуба «Сибирь» — в синих, голубых и белых цветах. Потолок будет тёмно-серым — это требования телевещательных компаний.
На потолке разместят металлический каркас, к которому можно будет присоединять световое и звуковое оборудование, что сделает ЛДС многофункциональным и позволит проводить в нём не только спортивные мероприятия, но и концерты.
«Проектирование продолжается, решения согласовывались с администрацией города, с правительством региона, безусловно, с клубом ["Сибирь"] — они основные заказчики. В ближайшее время проект в качестве эскизных вариантов будет вынесен на более широкое общественное обсуждение. Также мы узнали сегодня, что мэрия приступила к проектированию окружающей инфраструктуры — это улицы, развязки, парковки, благоустройство, набережная, станция метро. Сроки конечно сжатые, некоторые вещи можно было сделать раньше — в прошлом, позапрошлом году, но пока все реально. Открытый пока вопрос финансирования — такие жёсткие сроки можно выдержать только при стабильном финансировании и при поддержке федерального центра», — заявил Андрей Травников по итогам совещания.
ЛДС построят на левом берегу Оби у метромоста. Он станет главной ареной для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, сегодня власти объявили о том, что часть соревнований пройдёт в старом ЛДС на улице Богдана Хмельницкого — его планируют отремонтировать.
Новую ледовую арену, по предварительным срокам, должны построить к концу июня 2022 года, чуть раньше должны открыть новую станцию метро «Спортивная» — к 15 апреля 2022 года. Её построят в таком же стиле, что и дворец спорта.
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