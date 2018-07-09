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Бекхэм представит властям Майами проект парка футбола
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Бекхэм представит властям Майами проект парка футбола 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его партнер Хорхе Мас в ближайшее время представят властям Майами план перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта города, сообщает Miami Herald.
В плане легендарного полузащитника и его компаньона создание футбольного стадиона на 25 тысяч мест и футбольной академии. Данная инфраструктура должна стать базой для создания в Майами профессионального футбольного клуба. Помимо стадиона и академии, проект Бекхэма предусматривает сохранение гольф-клуба, а также строительство офисного комплекса, торгового центра и гостиницы. Также в районе будет существовать большой общественный парк.
Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. Решение о перепланировки будет приниматься на референдуме в ноябре 2018 года. Противниками проекта Бекхэма являются любители гольфа и защитники окружающей среды.
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