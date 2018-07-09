Вице-премьер посетовал на нехватку роботов в промышленности

На российских предприятиях недостаточно роботизированной техники. Сегодня в нашей стране на 10 тысяч рабочих приходится всего три промышленных робота. В мире же в среднем этот показатель равен 69.

С таким заявлением выступил в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2018» вице-премьер Дмитрий Козак . «У нас на 10 тысяч рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру — 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, — более 100», — цитирует его ТАСС

Зампред правительства отметил большой износ основных производственных фондов. По его данным, средний возраст мощностей в нефтепереработке, например, составляет 19 лет, в металлургии — 17 лет, в химическом производстве — 14 лет.