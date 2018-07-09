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Вице-премьер посетовал на нехватку роботов в промышленности
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Вице-премьер посетовал на нехватку роботов в промышленности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На российских предприятиях недостаточно роботизированной техники. Сегодня в нашей стране на 10 тысяч рабочих приходится всего три промышленных робота. В мире же в среднем этот показатель равен 69.
С таким заявлением выступил в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2018» вице-премьер Дмитрий Козак. «У нас на 10 тысяч рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру — 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, — более 100», — цитирует его ТАСС.
Зампред правительства отметил большой износ основных производственных фондов. По его данным, средний возраст мощностей в нефтепереработке, например, составляет 19 лет, в металлургии — 17 лет, в химическом производстве — 14 лет.
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