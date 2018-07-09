Бельгийская королевская чета посетит полуфинал ЧМ в Санкт‐Петербурге

Бельгийский король Филипп с супругой королевой Матильдой приедут в Санкт‐Петербург на матч национальной сборной по футболу 10 июля. Их будет сопровождать министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс . Об этом сообщил РБК со ссылкой на петербургское генконсульство в Бельгии.

«Король Филипп и его супруга, королева Матильда, а также министр иностранных дел прибудут в Петербург 10 июля, в их программу входит посещение футбольного матча национальной сборной», — сказали в генконсульстве.

В дипломатическом учреждении уточнили, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Санкт-Петербург не приедет.

Сборная Бельгии встретится с командой Франции в полуфинале чемпионата мира 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

Также в полуфинал вышли команды Англии и Хорватии, они встретятся 11 июля в московских «Лужниках».

Ранее матчи ЧМ-2018 посетили президенты Швейцарии Ален Берсе, Сенегала Маки Салл, Португалии Марселу Ребелу де Соуза и Кореи Мун Чжэ Ин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и принцесса японского императорского дома Хисако Такамадо. 14 июня турнир торжественно открыл президент России Владимир Путин в присутствии 20 глав государств.