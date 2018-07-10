Французские и бельгийские болельщики устроят шествие к петербургскому стадиону

Вечером 10 июня, перед полуфиналом чемпионата мира по футболу, болельщики сборных Бельгии и Франции пройдут колонной в Санкт‐Петербурге. Шествие пройдет от Дома болельщиков сборной Франции на Крестовском острове к стадиону «Санкт‐Петербург». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу городского комитета по внешним связям.

Акция стартует в 19:00. Бельгийские болельщики также планируют торжественно пройти по Крестовскому острову до стадиона. Матч первого полуфинала ЧМ-2018 посетит президент Франции Эмманюэль Макрон и члены королевской семьи Бельгии. Также на трибунах появится бельгийский министр иностранных дел.

Матч первого полуфинала между сборными начнется в 21:00. Игра Англия — Хорватия стартует 11 июля в 21:00. Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники».

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