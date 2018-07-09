Оскорбившего Россию Вукоевича выгнали с ЧМ

Руководство Хорватского футбольного союза определилось с мерой наказания Огнена Вукоевича за выкрики «Слава Украине» после игры с Россией. Его отстранили от работы с командой до конца турнира.

В понедельник Огнена вывели из состава официальной делегации, сообщает пресс-служба союза.

«Хорватская футбольная ассоциация извиняется перед российской стороной за тот эпизод, в котором приняли участие представители сборной», — говорится в сообщении.

А вот защитник национальной команды Домагой Вида, который также участвовал в данной акции, отделался лишь предупреждение со стороны ФИФА.

Оба представителя хорватской стороны заявляли, что их высказывания не носят политический характер.