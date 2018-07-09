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Оскорбившего Россию Вукоевича выгнали с ЧМ
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Оскорбившего Россию Вукоевича выгнали с ЧМ 

News.ru 1 час назад
Руководство Хорватского футбольного союза определилось с мерой наказания Огнена Вукоевича за выкрики «Слава Украине» после игры с Россией. Его отстранили от работы с командой до конца турнира.
В понедельник Огнена вывели из состава официальной делегации, сообщает пресс-служба союза.
«Хорватская футбольная ассоциация извиняется перед российской стороной за тот эпизод, в котором приняли участие представители сборной», — говорится в сообщении.
А вот защитник национальной команды Домагой Вида, который также участвовал в данной акции, отделался лишь предупреждение со стороны ФИФА.
Оба представителя хорватской стороны заявляли, что их высказывания не носят политический характер.
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