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В Затоне молодогвардейцы провели «Неделя спорта»
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В Затоне молодогвардейцы провели «Неделя спорта» 

АиФ 1 час назад
В Затоне молодогвардейцы провели «Неделя спорта», с 2 по 8 июля были организованы соревнования пляжному футболу и волейболу, футволею и воркауту, сообщает пресс-служба МГЕР.
Каждый день молодогвардейцы заряжали позитивом и спортивным настроением отдыхающих и участников, судьями по воркауту выступили тренеры и основатель первого воркаут центра в Саратове Илья Кузнецов.
В соревнованиях по пляжному футболу принимало семь команд, лучше и стали студенты СГАУ, которые традиционно принимают участие в молодогвардейских спортивных мероприятиях. Волейбольный этап спортивной недели вызвал еще больший интерес у спорсменов, 22 команды в течение двух дней соревновались в ловкости и меткости. В день закрытия атлеты продемонстрировали навыки спортивной гимнастики на брусья и турниках. Более 500 спортсменов продемонстрировали свою подготовку во время пляжных игр.
«Молодежь Саратова с энтузиазмом принимала участие во всех этапах «Недели спорта». Большой интерес как у парней, так и у девушек вызвал футволей. Молодая Гвардия уже в третий раз провела соревнования, и каждый раз участники активно принимают участие в мероприятиях. В этом году 40 команд показало себя и поборолось в номинациях», — отметил и.о. руководителя Саратовского регионального отделения МГЕР Антон Сидорцов.
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