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Братья Миранчуки: ЧМ-2018 — одно из главных событий в нашей жизни
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Братья Миранчуки: ЧМ-2018 — одно из главных событий в нашей жизни 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Напомним, сборная России впервые в истории чемпионатов мира вышла в ¼ финала, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти).
«Чемпионат мира — одно из главных событий в нашей жизни. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам. Мы все были вместе и чувствовали поддержку каждого из вас!», — написал Алексей Миранчук в своем Instagram.
Чемпионат мира — одно из главных событий в нашей жизни. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам. Мы все были вместе и чувствовали поддержку каждого из вас!
Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)
10 Июл 2018 в 12:21 PDT  На ЧМ-2018 Алексей принял участие в одном матче, Антон на поле ни разу не выходил.
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