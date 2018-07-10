Братья Миранчуки: ЧМ-2018 — одно из главных событий в нашей жизни

Напомним, сборная России впервые в истории чемпионатов мира вышла в ¼ финала, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти).

«Чемпионат мира — одно из главных событий в нашей жизни. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам. Мы все были вместе и чувствовали поддержку каждого из вас!», — написал Алексей Миранчук в своем Instagram.

Чемпионат мира — одно из главных событий в нашей жизни. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам. Мы все были вместе и чувствовали поддержку каждого из вас!

Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)

10 Июл 2018 в 12:21 PDT На ЧМ-2018 Алексей принял участие в одном матче, Антон на поле ни разу не выходил.