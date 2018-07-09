Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира 2018 года в субботу. Команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в послематчевой серии пенальти. Алексей Миранчук сыграл в одной встрече — против команды Уругвая (0:3), его брат на поле ни разу не появился.

"Отпуск у Миранчуков? Неделя. Потом они присоединятся к команде", — сказал Семин.

"Локомотив" проводит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии, который завершится 22 июля. «На этом сборе ограниченный состав, тренируются 15 полевых игроков, но мы работаем. 13, 17 и 21 июля проведем три товарищеских матча», — рассказал тренер.

Сезон для железнодорожников стартует 27 июля матчем за Суперкубок России против московского ЦСКА. 30 июля «Локомотив» на выезде сыграет в матче первого тура чемпионата страны против «Уфы».