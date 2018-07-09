Ещё
Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полузащитники футбольного клуба «Локомотив» Алексей и Антон Миранчуки получили по одной неделе отпуска после возвращения из расположения сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира 2018 года в субботу. Команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в послематчевой серии пенальти. Алексей Миранчук сыграл в одной встрече — против команды Уругвая (0:3), его брат на поле ни разу не появился.
"Отпуск у Миранчуков? Неделя. Потом они присоединятся к команде", — сказал Семин.
"Локомотив" проводит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии, который завершится 22 июля. «На этом сборе ограниченный состав, тренируются 15 полевых игроков, но мы работаем. 13, 17 и 21 июля проведем три товарищеских матча», — рассказал тренер.
Сезон для железнодорожников стартует 27 июля матчем за Суперкубок России против московского ЦСКА. 30 июля «Локомотив» на выезде сыграет в матче первого тура чемпионата страны против «Уфы».
ТАСС: последние новости
Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации сборной Вукоевича от ЧМ-2018 Генсек ФИФА Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018 Символ и логотип молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске выберут на конкурсе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали62
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине527
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение