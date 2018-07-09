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Буффон провёл первую тренировку в составе ПСЖ
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Буффон провёл первую тренировку в составе ПСЖ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Напомним, что 40-летний Буффон присоединился к ПСЖ 6 июля, заключив контракт с клубом по схеме «1+1».
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