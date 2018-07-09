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Янг ответил на вопрос о поддержке англичан русскими болельщиками в ответ на поступок Виды и Вукоевича
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Янг ответил на вопрос о поддержке англичан русскими болельщиками в ответ на поступок Виды и Вукоевича 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Полузащитник сборной Англии Эшли Янг на пресс-конференции накануне полуфинала чемпионата мира против команды Хорватии отметил, что будет рад, если болельщики страны-хозяйки будут поддерживать его команду.
— У нас отличные шансы выиграть чемпионат мира, мы в хорошем настроении, — подчеркнул Янг. — Ребенком я мечтал выиграть чемпионат мира, и сейчас исполнение мечты близко.
— Сколько времени на тренировках вы уделяете отработке стандартных положений?
— «Стандарты» — важная вещь для нас, как и для нашего соперника. Но мы работаем и над другими компонентами, так что не стоит делать на этом акцент.
— Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший футболист национальной команды Огнен Вукоевич посвятили Украине победу над россиянами. И теперь многие русские болельщики собираются поддерживать Англию в полуфинале. Как вы к этому относитесь?
— Я не слышал этого. Но в любом случае хорошо, что большое количество болельщиков будет поддерживать нас. Нас ждет важная игра, и, надеюсь, мы выиграем.
Напомним, Вукоевича отстранили из-за видео, на котором он вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносит фразу «Слава Украине!» после победы над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, пенальти — 4:3). При этом Вида снова оставлен без санкций, а союз принес свои извинения. (Гоша ЧЕРНОВ)
Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной // Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида — без санкций
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