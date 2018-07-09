Федерация футбола Татарстана надеется, что ФИФА оставит видеосистему на «Казань-Арене»

КАЗАНЬ, 9 июля. / ТАСС /. Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев допустил возможность того, что Международная федерация футбола (ФИФА) оставит систему видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионе «Казань-Арена» после проведения чемпионата мира в России. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник.

Чемпионат мира в России — первый чемпионат мира, на котором используется VAR. Система позволяет влиять на решения в спорных моментах: при нарушении правил при забитом мяче, в эпизодах с назначением пенальти, при ошибочном удалении и ошибках в определении игрока, нарушившего правила. Команда видеоассистентов может порекомендовать главному арбитру в поле просмотреть спорный эпизод, как и арбитр может попросить помощь VAR.

"У нас-то все готово под эту систему на «Казань-Арене», речь идет о том, чтобы оставить все. У нас же была эта система на Кубке конфедераций, но ее ФИФА не оставила, а сейчас, может быть, после чемпионата мира скажут — «все, берите». Пока не знаю, как будет решен вопрос, но это перспективная система, я думаю, в ближайшее время все страны будут ее внедрять. Кто-то, может быть, быстрее, кто-то медленнее", — сказал он.

По мнению Гусева, на тех стадионах, которые были построены к чемпионату, VAR будет внедрена примерно в течение следующих двух лет. Он отметил, что использование этой системы на чемпионате мира говорит о том, что она будет внедряться в большой футбол в дальнейшем. «Все уже, теперь вопрос решен — раз на чемпионате мира эта система применялась, хотя не очень эффективно, ошибок было море, которые не исправлял ни видеоассистент, ни главный арбитр, — считает он. — Как бы то ни было, сегодня все поняли, что эта система помогает арбитрам — много решений было исправлено судьями, назначались и пенальти, и голы, и так далее».

В столице Татарстана состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3), в 1/4 финала сборная Бельгии победила команду Бразилии со счетом 2:1.