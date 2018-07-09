Позорные моменты в спорте, о которых все хотят забыть

Неймар стал настоящей легендой этого Чемпионата мира, правда в плохом смысле. Фальшивые падения и долгие перекаты по полю некогда великого футболиста вошли в число самых позорных моментов во всей истории спорта, а в этой подборке реально есть, на что посмотреть.

Притом, Неймар Жуниор все еще остается одним из лучших футболистов мира… Может, он получает удовольствие от тех жутко неловких ситуаций с падениями? Французский теннисист Рафаэль Надаль его бы понял: на корте он показывает настоящий класс, но вот вне его Надаль способен подпрыгнуть и разбить себе голову о притолоку прямо на камеру журналистов — вообще без причины.

Экстремалы так и вовсе попадают в нелепые ситуации на постоянной основе. Разогнаться на лыжах по узкой улочке и застрять в столбе? Легко!