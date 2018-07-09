Ещё
Позорные моменты в спорте, о которых все хотят забыть
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Позорные моменты в спорте, о которых все хотят забыть 

Trendymen 58 минут назад
Фото: Trendymen
Неймар стал настоящей легендой этого Чемпионата мира, правда в плохом смысле. Фальшивые падения и долгие перекаты по полю некогда великого футболиста вошли в число самых позорных моментов во всей истории спорта, а в этой подборке реально есть, на что посмотреть.
Притом, Неймар Жуниор все еще остается одним из лучших футболистов мира… Может, он получает удовольствие от тех жутко неловких ситуаций с падениями? Французский теннисист Рафаэль Надаль его бы понял: на корте он показывает настоящий класс, но вот вне его Надаль способен подпрыгнуть и разбить себе голову о притолоку прямо на камеру журналистов — вообще без причины.
Экстремалы так и вовсе попадают в нелепые ситуации на постоянной основе. Разогнаться на лыжах по узкой улочке и застрять в столбе? Легко!
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали60
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение