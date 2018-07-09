Ещё
Биатлонистка Юрлова-Перхт продолжит карьеру, она готовится выступить в следующем сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Биатлонистка Юрлова-Перхт продолжит карьеру, она готовится выступить в следующем сезоне 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить спортивную карьеру, она готовится выступить в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер биатлонистки Виктор Юрлов.
Юрлова-Перхт была включена в состав сборной страны на следующий сезон, однако пропустила первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды. В конце марта после заключительного этапа Кубка мира она говорила о том, что еще будет думать над тем, стоит ли продолжать карьеру.
"В следующем сезоне она точно будет выступать, а дальше посмотрим, — сказал Юрлов. — У нее не получилось попасть на Олимпиаду, неудовлетворенность прошлым сезоном подтолкнула ее к тому, чтобы поучаствовать еще в одном".
По словам собеседника агентства, июль спортсменка проведет в Австрии, откуда родом ее муж Йозеф Перхт. «Но она постоянно на связи с тренерским штабом сборной, который получает от нее всю необходимую информацию. Это было обговорено заранее. Ожидается, что к команде она присоединится в августе», — отметил он.
33-летняя Юрлова-Перхт в прошлом сезоне стала лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира, заняв 13-е место.
ТАСС: последние новости
Черчесов: пенальти в послематчевой серии в игре ЧМ с хорватами били те, кто был готов Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России Иностранные инвесторы предложили развивать стадион "Нижний Новгород"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали60
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение