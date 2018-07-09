Биатлонистка Юрлова-Перхт продолжит карьеру, она готовится выступить в следующем сезоне

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт решила продолжить спортивную карьеру, она готовится выступить в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер биатлонистки Виктор Юрлов.

Юрлова-Перхт была включена в состав сборной страны на следующий сезон, однако пропустила первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды. В конце марта после заключительного этапа Кубка мира она говорила о том, что еще будет думать над тем, стоит ли продолжать карьеру.

"В следующем сезоне она точно будет выступать, а дальше посмотрим, — сказал Юрлов. — У нее не получилось попасть на Олимпиаду, неудовлетворенность прошлым сезоном подтолкнула ее к тому, чтобы поучаствовать еще в одном".

По словам собеседника агентства, июль спортсменка проведет в Австрии, откуда родом ее муж Йозеф Перхт. «Но она постоянно на связи с тренерским штабом сборной, который получает от нее всю необходимую информацию. Это было обговорено заранее. Ожидается, что к команде она присоединится в августе», — отметил он.

33-летняя Юрлова-Перхт в прошлом сезоне стала лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира, заняв 13-е место.