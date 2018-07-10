На фан-фесте полуфинал Франция-Бельгия разогреют хитами ABBA и The Beatles

Сегодня в Волгограде возобновляет свою работу фестиваль болельщиков ФИФА-2018, уходивший вместе с мундиалем на двухдневный отдых.

Матч за выход в финал ЧМ-2018 начнётся в 21:00 Как рассказали V1.ru организаторы фан-феста, площадка фестиваля на Центральной Набережной начнёт свою работу с 18:00 часов.

— Культурно-развлекательная программа посвящена содружеству двух любимых сфер нашей жизни — футболу и кино, — пояснили организаторы. — Болельщикам перед полуфинальным матчем Франция-Бельгия на большом экране покажут самые яркие моменты прошедших футбольных матчей. Чемпионат мира по футболу в России подходит к концу, и большинство матчей уже сыграно. Поэтому есть на что посмотреть и что вспомнить.

Путёвку в финал чемпионата мира бельгийцы и французы разыграют в 21:00. До матча разогревать пришедших на фан-фест болельщиков будут музыканты Волгоградского Симфонического оркестра. В их исполнении прозвучат всемирно известные хиты легендарных групп The Beatles и ABBA.

Фестиваль болельщиков сегодня будет работать с 18:00 до 01:00 часов. Проход на площадку фан-феста закроют после полуночи, за час до окончания её работы.