Алексей Титов генеральный директор АНО «Росгонки» компании-организатора Гран-при России Формулы 1

Осенью 2018 года в Сочи уже в пятый раз пройдёт этап главного гоночного чемпионата мира — «Формула 1». С 27 по 30 сентября внимание всех, кто хоть немного связан с автоспортом, и уж конечно внимание всех болельщиков, будет приковано к Сочи Автодрому, где и пройдёт Гран-при России 2018.

О «Формуле 1» в целом, и российском этапе, в частности. А также о гонках и гонщиках мы поговорили с Алексеем Титовым — генеральным директором АНО «Росгонки», которая является организатором Гран-при России.

ЗР Кубань: Алексей Васильевич, здавствуйте. Первый вопрос, наверное, самый банальный. Что ждёт тех, кто в конце сентября приедет в Сочи на Гран-при России?

АТ: Пятый в истории российский этап чемпионата мира «Формула 1» станет действительно незабываемым зрелищем. Мы в этом уверены. С этого года Гран-при организует новая компания-промоутер (АНО «Росгонки — прим. ЗР), и в рамках подготовки мы учли пожелания как фанатов гонок, так и тех, кто любит яркие шоу и развлечения. Мы вернули „Формулу 2“ и GP3, где выступают молодые и талантливые российские пилоты Артём Маркелов Никита Мазепин . Очень ждёт поддержки единственный российски пилот „Формулы 1“ Сергей Сироткин , в честь которого на Сочи Автодроме назвали трибуну Т1. Если вы без ума от экстремальных видов спорта, рёва моторов, вам наверняка понравится развлекательная часть гоночного уик-энда, который пройдёт в формате автомотофестиваля: это авиашоу, классическое ралли, автомотовыставка и другие активности. Обладатели билетов на Гран-при России также смогут бесплатно увидеть выступление самых известных российских рок-звёзд. Насыщенная и разнообразная культурная программа позволит каждому гостю „Формула 1 ВТБ Гран-при России 2018“ выбрать развлечение по своему вкусу, провести незабываемы выходные на главном автоспортивном событии года.

ЗР Кубань: Кстати, имена российских рок-звёзд, которые будут выступать уже известны?

АТ: Конкретные имена известны, но мы пока их не называем — томим публику в ожидании.

ЗР Кубань: С 5 апреля по 5 июня была возможность приобрести билеты на Гран-при России по сниженым ценам. Ещё какие-нибудь акции запланированы? Может появится возможность получить билет бесплатно?

АТ: Бесплатное попадание возможно, если билет подарят — на день рождения или другое событие. Мы сейчас работаем активно и по другим направлениям. Например, запустили продажи пакетного предложения „Билет плюс отель“. Цены начинаются от восьми с половиной тысяч рублей. Соответственно, у гостей будет возможность приобрести эти пакеты, и попасть не только на Гран-при и разместиться по крайне привлекательным ценам, с учётом того, что это конец бархатного сезона.

ЗР Кубань: Говоря о бесплатных билетах, мы имели ввиду розыгрыши…

АТ: Да, конечно. У нас будут конкурсы в социальных сетях. Будем разыгрывать билеты на радиостанциях. То есть будет возможность попасть на Гран-при и таким образом.

ЗР Кубань: Первый Гран-при России прошёл осенью, потом его перенесли на майские праздники. Сейчас он опять пройдёт осенью. Так будет и дальше, до 2025 года, до истечения контракта?

АТ: Да. Первые четыре Гран-при России позволили команде промоутеров собрать колоссальное количество статистики, детально проанализировать посещаемость, собрать мнение зрителей, более хорошо понять свою целевую аудиторию. И мы пришли к выводу, что в России для этапа „Формулы 1“ самое лучшее время — это золотая осень, конец сентября-начало октября. В это время в Сочи потрясающая погода, и люди могут сюда приехать всей семьёй, чтобы насладиться последними лучами солнца.

ЗР Кубань: Давайте теперь перейдём непосредственно к гонкам. Согласно статистике компании Pirelli, в 2017 году на Гран-при России зафиксирован лишь один обгон — Боттас на старте „съел“ Феттеля и всё, так и доехали до финиша. Как будем бороться за зрелищность в этом году?

АТ: Зрелищность зависит от многих факторов, не только от конфигурации трассы. Но конфигурация в этом году останется без изменений. Сочи Автодром существует в рамках Олимпийского парка и возможности по реконструкции трассы ограничены. Но таких „паровозиков“, как в Монако или Канаде точно не будет.

ЗР Кубань: Вопрос о девушках. В Монако оригинальным образом обошли отказ от грид-гёрлз, и на трассе были и девушки, и парни, и дети. Организаторы российского этапа тоже обещали решить вопрос в пользу девушек. Какие-нибудь движения есть в этом вопросе?

АТ: Девушки всегда были неотъемлемой частью автоспортивного мира, особенно „Формулы 1“. Мы учитываем позицию Liberty Media в обязательном порядке, но при этом ищем альтернативные решения — чтобы все были довольны. Нам бы очень не хотелось, чтобы российский этап „Формулы 1“ прошёл без русских красавиц.

ЗР Кубань: Тогда о пилотах. В этом сезоне россиян в „Формуле 1“ больше всего за всю историю турнира — четверо. Это и боевой пилот Сергей Сироткин, и пилоты по развитию Даниил Квят , Никита Мазепин и Артём Маркелов. Как Вы считаеет, есть ли у них шансы сесть наконец в кокпит? Четыре пилота из России — это предел?

АТ: Мир автоспорта, и „Формулы 1“, достаточно сложный и многогранный. Безусловно шанс у всех этих пилотов есть. И Никита Мазепин, и Артём Маркелов показывают стабильные хорошие результаты. Правда на сколько быстро или медленно это произойдёт сказать сложно. Вообще же хотелось бы отметить тот факт, что количество российских гонщиков, инженеров, механиков и команд в автоспорте в целом, существенно выросло за последние 10 лет. Это говорит только об одном — наша страна активно интересуется автоспортом, наши люди участвуют в различных соревнованиях на разных уровнях — от детских программ FIA до гонок на выносливость. Однозначно, четыре человека — не предел. Мы можем и будем делать больше.

ЗР Кубань: Кстати, о гонках на выносливость. Многие автодромы, например, Спа или Сильверстоун, принимают и мотогонки, и заезды WEC. Будет ли нечто подобное на Сочи Автодроме.

АТ: Безусловно, мы ведём беседы с различными гоночными сериями, обсуждаем их проведение в Сочи. Это было бы большим шагом, в том числе для автодрома. Рассматриваем как 6-часовые гонки, так и более длинные. Но есть определённые технические нюансы, которые нужно обязательно нужно учитывать. Двухчасовая гонка, или шести или восьмичасовая, сильно разнятся по количеству привлекаемого персонала, по требованиям к самой трассе, технике безопасности и прочим вещам, которые обычному болельщику незаметны, но нам нужно в обязательном порядке учитывать, чтобы обеспечить безопасное, качественное и красивое мероприятие.

ЗР Кубань: Кубок Наций GT3. Предполагалось, что первая гонка пройдёт в Сочи, но перенесли её в Бахрейн. Известно почему? Будет ли Кубок Наций в России?

АТ: Я читал новость о том, что гонку перенесли из Сочи в Бахрейн. Но я не совсем понял, откуда появилась эта новость — гонки Кубка Наций GT3 не должны были проводиться в Сочи изначально. Не было принято никаких решений по этому поводу. Но мы будем работать над тем, чтобы привлекать как можно больше гоночных серий, в том числе и Кубок Наций.

ЗР Кубань: Немного слухов прокомментируетй. Электрическая „Формула Е“. Говорят, тоже хотят её привезти в Россию, и в Сочи, в частности.

АТ: „Формула Е“ действительно находится в нашем периметре. Мы активно разговариваем с Алехандро Агагом на эту тему. География пока не решена — наша страна очень большая, и „Росгонки“ не ограничиваются деятельностью в Сочи, рассматриваются и другие города. Пока никаких конкретных договорённостей не достигнуто, поэтому говорить об этом преждевременно. Но „Формула Е“ действительно очень интересный проект.

ЗР Кубань: Алексей Васильевич, позвольте личный вопрос. Вы — чемпион России по ралли-рейдам. Не было ли желания сесть в болид „Формулы 1“?

АТ: Нет. Я два метра ростом. В детстве занимался картингом, но очень быстро стал выше своих сверстников, поэтому кольцевые гонки для меня закрылись, и я перешёл в ралли, а затем в ралли-рейды — там машины больше, более вместительные. Безусловно, будучи совсем ребёнком, мечтал посидеть в болиде „Формулы 1“. Сейчас они стоят у меня под боком, но физически я залезть в них не могу.

ЗР Кубань: По уровню нагрузок, отвественности и вообще — насколько „Формула 1“ отличается или схожа с другими гонками?

АТ: Знаете, сравнивать кольцевые гонки, особенно на асфальте, с, например, ралли-рейдами, это всё равно, что сравнивать футбол и хоккей с мячом — общее у этих видов спорта лишь наличие людей и мяча. Так и с гоночными сериями — там есть автомобили и гонщики. Но совершенно разные требования к физической и психологической подготовке, разная техника вождения, разные задачи, стоящие перед пилотом. Разные гоночные серии сильно тличаются друг от друга и сравнивать их бессмысленно.

ЗР Кубань: Не было ли желания сесть на мотоцикл, спортивный в том числе?

АТ: Тоже нет. Я фанат медленной и спокойной езды. У меня есть Harley-Davidson, мне его хватает „с головой“. Я боюсь, что я на спортбайке долго не проживу — мне не хватит терпения ездить на нём медленно.

ЗР Кубань: Будут ли мотогонки на Сочи Автодроме? Например, MotoGP

АТ: Каких-то конкретных планов пока нет, равно как и возможности проводить мотогонки на Сочи Автодроме — трасса просто небезопасна для мотогонщиков. Но мы изучаем этот вопрос, чтобы понять, какие коррективы нужно будет внести, чтобы иметь возможность размещать здесь мотогонки. Как я уже говорил, мы являемся неотъемлемой частью Олимпийского парка, который сконструирован достаточно продуманно. И объекты вокруг нас тоже являются его неотъемлемой частью. И любые технические изменения должны быть очень аккуратно продуманы, чтобы не испортить общую идилию Олимпийского парка.

ЗР Кубань: Вернёмся к „Формуле 1“. Все предыдущие Гран-при России выигрывали только гонщики „Mercedes“. Алексей Васильевич, как Вы думаете — кто победит в Сочи в 2018-м году?

АТ: Если вы помните, то кроме гонщиков Mercedes на подиуме в Сочи побывали ещё и пилоты Williams (2014), Force India (2015) и Ferrari (2016 и 2017). В связи с этим можно ожидать весьма интересного завершения сезона. Если взять выступления других гонщиков, то Даниэль Риккардо показал потрясающий темп на достаточно скучной и медленно трассе в Монако. Пилоты других команды периодически выдают отличные результаты в квалификации. Я считаю, что шансы выиграть в Сочи есть абсолютно у всех.

ЗР Кубань: Позвольте узнать Ваше мнение о судьбе Даниила Квята. Как Вы думаете, есть ли у него, как у наиболее успешного, наверное российского пилота в „Ф1“, шанс вернуться в болид в качестве боевого пилота?

АТ: Здесь хочется обратить внимание на интересную статистику. Виталий Петров был первым россиянином в „Формуле 1“ — у него один подиум. Даниил Квят стал вторым — у него два подиума. Очень надеемся, что Сергей Сироткин, будучи третьим боевым пилотом из России, попадёт на подиум три раза. Что касается непосредственно вопроса, то Даниила есть все шансы вернуться обратно в болид. Сейчас он в обойме очень мощной команды, и если он сможет доказать, что пережил все свои проблемы и неприятности в Red Bull и Toro Rosso, то я не вижу причин, по которым он не смог бы попасть за руль, даже Ferrari. Вообще, мир „Формулы 1“ неожиданный и непредсказуемый. Взять хотя бы переход Боттаса в „Мерседес“ или возвращение Фелипе Массы. В самый последний момент может произойти что-нибудь, что кардинально изменит ситуацию.

ЗР Кубань: И ещё немного о гонщиках. Что нужно сделать, чтобы повстречаться, поговорить, сфотографироваться в Сочи с любимым пилотом?

АТ: Самая очевидная и простая возможность — это афтограф-сессии. Они запланированы в обязательном порядке, мы стараемся организовать их таким образом, чтобы как можно больше людей смогли пообщаться и сфотографироваться с любимыми гонщиками, передать им свои положительные эммоции, пожелать удачи. Есть возможность попасть на грид, прогуляться по пит-лейну и встретить пилота. Но, зрители должны помнить, что гонщики приезжают на трассу, в первую очередь, чтобы гоняться. Поэтому зрители не должны не обижаться на пилотов, если не получилось взять афтограф или показалось, что они были несколько холодны в общении — гонщики просто сконцентрированы на своей работе.

ЗР Кубань: Алексей Васильевич, огромное Вам спасибо за беседу. В конце хочется услышать от Вас пожелания нашим читателям и потенциальным гостям Гран-при России 2018.

АТ: Всем хочется пожелать перспективного пути, новых возможностей и ярких событий в жизни, одним из которых должен стать пятый российский этап „Формулы 1“! Ждём всех с 27 по 30 сентября в Сочи. Будет очень здорово и очень круто!