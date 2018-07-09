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Уимблдон не будет переносить мужской финал в случае выхода англичан в финал ЧМ
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Уимблдон не будет переносить мужской финал в случае выхода англичан в финал ЧМ 

SPORT24.ru 56 минут назад
Организаторы Уимблдона не планируют переносить финал мужского турнира в случае выхода сборной Англии в финал чемпионата мира.
«Билеты на финал распроданы, к событию огромный интерес. Нет никаких планов что-то менять. У нас есть бесплатный Wi-Fi во многих местах, так что если люди захотят посмотреть футбол на телефонах или планшетных компьютерах, они смогут это делать», — передает слова директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Ричарда Льюиса.
Финал мужской сетки Уимблдона должен начаться 15 июля в 16:00 по московскому времени, а старт главному матчу ЧМ-2018 будет дан в 18:00 МСК. Сборная Англии в среду в полуфинале сыграет с командой Хорватии, а во вторник путевку в финал оспорят бельгийцы и французы.
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