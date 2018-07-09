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Топ-3 лучших вратарей России и мира. Версия Мандрыкина
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Топ-3 лучших вратарей России и мира. Версия Мандрыкина 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» поделился мнением о том, кто из голкиперов входит в тройку лучших в стране. Также он сказал, что на сегодняшний день лучшим на этой позиции, вопреки общественному мнению, является не Давид Де Хеа.
— Три лучших вратаря России для вас?
— Акинфеев. Селихов. Лунев.
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— Селихов для вас интереснее Лунева?
— Да. Мне нравится больше. Наверное, даже Юрченко интереснее. Пожалуй, пусть он будет третьим, не Лунев. Реакция у Юрченко феноменальная. Для ближнего боя — отличный вратарь.
— Хорошо. Три лучших вратаря, которых видели своими глазами?
— Мне Харин очень нравился. Хотя вживую я тоже не застал, только по телевизору. Олимпиада-88 — первый футбольный турнир, который я смотрел. Огромное впечатление! А вот Дасаев, кстати, не нравился. От Яшина на пленке осталось пять прыжков — но я вижу, что это был гениальный вратарь. Конечно, история с одним таймом на «Уэмбли» — это что-то…
— Еще.
— Но все равно, вратарь номер один для меня на все времена — Буффон! Это просто супер-вратарь. 20 лет быть в тройке лучших вратарей мира — это уму непостижимо.
— Кстати, покуривает ваш Буффон. Ему не мешает. Вы тоже курили?
— Я тайком, чтоб какой-нибудь пацан не заметил. В 2008-м бросил, два с половиной года не притрагивался к сигаретам вообще. Начал, когда перевели из реанимации. Да стоит ли об этом… Плохая реклама для футбола! Буффон, думаю, тоже тайком курит. Не на стадионе. Мальчишка увидит — начнет подражать. «Буффон курит? И я буду!» Мозги-то не сформированы в 12-13 лет.
— Мне всегда казался переоцененным Субисаретта, вратарь сборной Испании и «Барселоны».
— Ага, меня он тоже не впечатлял. Англичанин Симэн — это вообще… Великим для меня точно не был.
— Буффон — это уже история. Сегодня — кто номер один?
— Для меня — Де Хеа. Еще год назад для меня был Буффон на первом месте.
— На этом чемпионате у Де Хеа статистика выдающаяся — из 12 ударов по воротам пропустил 11 голов. О чем это говорит?
— Тактика у сборной Испании — не позавидуешь ни одному вратарю. 90 минут стоишь, отдыхаешь. Потом удар — гол. Снова стоишь, перевариваешь. До серии пенальти ты «холодный», как вратари выражаются. Не в игре, нет драйва. Нет, я де Хеа не завидую… Играть в этой сборной Испании, на таком чемпионате мира — ужасно! Хотя, пожалуй, есть сейчас парень сильнее де Хеа.
— Это кто же?
— Я обожаю Облака! Вот он точно сильнее де Хеа. Так и напишите — сегодня лучший вратарь в мире Облак. (Юрий ГОЛЫШАК)
Полная версия интервью Вениамина Мандрыкина
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