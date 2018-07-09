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Турнир по футболу памяти Бориса Норкина прошел в Некрасовке
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Турнир по футболу памяти Бориса Норкина прошел в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 48 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Турнир по футболу, посвященный памяти заслуженного тренера РФ Бориса Норкина, прошел на стадионе спортивной школы № 4 по адресу: 1-я Вольская улица, дом 15, корпус 1.
На поле собрались все его друзья спортсмены-ветераны и молодые приемники — ученики, чтобы почтить его память хорошей игрой на поле.
Слова особой благодарности, в преддверии Дня любви и верности, прозвучали в адрес Валентины Степановны Норкиной, жены Бориса Федоровича, за ту верность и преданность не только как к любимому человеку, но и к его спортивному делу, которое она организовывает вот уже 25 лет. (вт)
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