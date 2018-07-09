В день матча Франция — Бельгия автобусное движение продлят до 4 утра

С 10 на 11 июня автобусное движение в Петербурге будет продлено до 4 часов утра, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс». Это связано с проведением матча полуфинала ЧМ-2018, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии.

По данным ведомства, всю ночь болельщиков будут развозить автобусы, работающие на 10 маршрутах: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Трамваи также будут работать дольше обычного.