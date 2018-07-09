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Почему летом нельзя зайти на архангельский «Буревестник»?
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Почему летом нельзя зайти на архангельский «Буревестник»? 

АиФ Архангельск 41 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
Почему стадион САФУ «Буревестник» не будет работать в летнее время? Пришёл на пробежку — сторож сказала, что учебный процесс заканчивается и стадион будет закрыт с 1 июля. Почему нельзя его открыть для всех жителей города, неужели он будет стоять пустым?
А. Максимов, Архангельск
Отвечает начальник пресс-службы Северного (Арктического) федерального университета Анастасия Шишмакова:
— Стадион «Буревестник» САФУ не будет простаивать, он работает по летнему расписанию.
В июне завершаются учебные занятия студентов на стадионе. Но в июле и августе на этом спортивном объекте продолжат тренироваться сборные команды САФУ по футболу, лёгкой атлетике и другим видам спорта.
Кроме этого, в июле и августе на стадионе «Буревестник» будут укреплять физическое здоровье коллективы предприятий и учреждений Архангельска. Организация спортивных или физкультурно-оздоровительных мероприятий сторонних организаций на «Буревестнике» проходят на основании согласованной заявки, её форма размещена на сайте САФУ.
В летнем расписании стадиона также выделены часы и для самостоятельных занятий спортом горожан, информация об этом будет размещена при входе на «Буревестник». Вход на стадион со стороны Ленинградского проспекта.
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