Невероятные выигрыши: самые необычные футбольные ставки в истории

«ВМ» сделала подборку самых необычных событий, на которых пытались заработать азартные болельщики.

Ожидаемый объем ставок во время ЧМ-2018 составляет 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Вклад в будущее

Ставки на состоявшихся спортсменов или известные команды удивления давно уже не вызывают. Но что, если заключить пари на будущие достижения? Об этом задумался дедушка футболиста Харри Уилсона, сделав ставку в 50 фунтов стерлингов на то, что его внук однажды сыграет за сборную Уэльса.

Примечателен тот факт, что самому Уилсону в тот момент было всего полтора года. В марте 2018 года сборная Уэльса выступила на Кубке Китая, разгромив хозяев чемпионата со счетом 6:0, и один из этих голов принадлежал полузащитнику валлийцев Харри Уилсону. Таким образом футболист обогатил своего деда на 125 тысяч фунтов!

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес известен своей привычкой кусать игроков команды противника — в 2010 году, выступая за голландский «Аякс», он цапнул игрока клуба ПСФ Отмана Бакала, а в 2013, выступая уже за «Ливерпуль» — защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

КСТАТИ

Самый высокий выигрыш, зарегистрированный букмекерами в России, составил более 140 миллионов рублей. Деньги получил москвич, предугадавший исход 15 спортивных событий. При этом поставил он всего 50 рублей.

Про укусы Суареса и другие громкие футбольные скандалы можно прочитать здесь.