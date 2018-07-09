Ещё
Невероятные выигрыши: самые необычные футбольные ставки в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Невероятные выигрыши: самые необычные футбольные ставки в истории 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» сделала подборку самых необычных событий, на которых пытались заработать азартные болельщики.
Ожидаемый объем ставок во время ЧМ-2018 составляет 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Вклад в будущее
Ставки на состоявшихся спортсменов или известные команды удивления давно уже не вызывают. Но что, если заключить пари на будущие достижения? Об этом задумался дедушка футболиста Харри Уилсона, сделав ставку в 50 фунтов стерлингов на то, что его внук однажды сыграет за сборную Уэльса.
Примечателен тот факт, что самому Уилсону в тот момент было всего полтора года. В марте 2018 года сборная Уэльса выступила на Кубке Китая, разгромив хозяев чемпионата со счетом 6:0, и один из этих голов принадлежал полузащитнику валлийцев Харри Уилсону. Таким образом футболист обогатил своего деда на 125 тысяч фунтов!
Укус Суареса
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес известен своей привычкой кусать игроков команды противника — в 2010 году, выступая за голландский «Аякс», он цапнул игрока клуба ПСФ Отмана Бакала, а в 2013, выступая уже за «Ливерпуль» — защитника «Челси» Бранислава Ивановича.
КСТАТИ
Самый высокий выигрыш, зарегистрированный букмекерами в России, составил более 140 миллионов рублей. Деньги получил москвич, предугадавший исход 15 спортивных событий. При этом поставил он всего 50 рублей.
Про укусы Суареса и другие громкие футбольные скандалы можно прочитать здесь.
Вечерняя Москва: последние новости
Артем Дзюба подарил футболку бойцу Нурмагомедову Александр Мостовой: «У сборной России хорошие шансы на выход в полуфинал» Российская сборная вылетела в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали56
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение