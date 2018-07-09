Гимнаст из Удмуртии дважды победил на Кубке России 

Представитель Удмуртии Давид Белявский завоевал три медали по итогам завершившегося в Челябинске Кубка России по спортивной гимнастике, сообщается на сайте профильной федерации.
Так, выступающему одновременно за Удмуртию и Свердловскую область атлету не было равных в упражнении на параллельных брусьях, где он опередил ближайшего преследователя Дмитрия Ланкина из Москвы на 0,234 балла.
Еще одно золото уроженец Воткинска добавил в свой актив по результатам упражнений на коне. Здесь преимущество Давида над ставшим вторым Николаем Куксенковым составило 0,067 балла.
Ранее Белявский в Челябинске завоевал еще бронзовую награду в командных соревнованиях.
Напомним, через месяц удмуртский спортсмен выступит на Чемпионате Европы в шотландском Глазго.
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