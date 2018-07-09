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Участники клуба «Союз» заняли второе место на соревнованиях
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Участники клуба «Союз» заняли второе место на соревнованиях 

Управа района Бирюлево Западное 20 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Участники военно-патриотического клуба «Союз» заняли второе место на окружных соревнованиях по спортивному ориентированию в парке «Садовники» 7 июля.
Об этом газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сообщили представители центра досуга «НЕО-XXI век». ‒ Команда состояла из двух человек, ‒ рассказала специалист центра досуга, ‒ Хотя победителями стали ребята из района Нагатино-Садовники, наши участники тоже показали отличный результат, они молодцы.
Спортивное ориентирование предполагает, что участники должны пройти неизвестный им участок трассы с помощью компаса и спортивной карты.
Жители Бирюлева Западного могут посмотреть расписание грядущих спортивных соревнований на странице центра досуга «НЕО-XXI век» во социальных сетях.
Фото со страницы центра досуга
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