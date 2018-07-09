Участники клуба «Союз» заняли второе место на соревнованиях

Участники военно-патриотического клуба «Союз» заняли второе место на окружных соревнованиях по спортивному ориентированию в парке «Садовники» 7 июля.

Об этом газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сообщили представители центра досуга «НЕО-XXI век». ‒ Команда состояла из двух человек, ‒ рассказала специалист центра досуга, ‒ Хотя победителями стали ребята из района Нагатино-Садовники, наши участники тоже показали отличный результат, они молодцы.

Спортивное ориентирование предполагает, что участники должны пройти неизвестный им участок трассы с помощью компаса и спортивной карты.

Жители Бирюлева Западного могут посмотреть расписание грядущих спортивных соревнований на странице центра досуга «НЕО-XXI век» во социальных сетях.

Фото со страницы центра досуга