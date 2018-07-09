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Джан: «Менталитет „Ювентуса“ совпадает с моим — я пришёл выигрывать титулы»
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Джан: «Менталитет „Ювентуса“ совпадает с моим — я пришёл выигрывать титулы» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ювентус» представил новичка команды полузащитника Эмре Джана.
"Первые впечатления? Это великий клуб, и я рад быть здесь. Мой первый тренер был итальянцем. Когда я был молод, он сказал, что однажды я буду играть за «Ювентус».
Менталитет «Ювентуса» состоит в том, чтобы завоёвывать трофеи. Это и мой менталитет. Я пришёл сюда выигрывать титулы.
У меня было много предложений от хороших команд, но я приехал сюда, поскольку у «Ювентуса» огромный проект и высокие цели. Я хочу быть частью этого", — приводит слова Джана пресс-служба туринского клуба.
#EC23 #EmreCanDay pic.twitter.com/JKtjlgeHBo
— JuventusFC (@juventusfcen) 9 июля 2018 г.
Напомним, Джан перешёл в «Ювентус» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
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