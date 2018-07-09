Джан: «Менталитет „Ювентуса“ совпадает с моим — я пришёл выигрывать титулы»

"Первые впечатления? Это великий клуб, и я рад быть здесь. Мой первый тренер был итальянцем. Когда я был молод, он сказал, что однажды я буду играть за «Ювентус».

Менталитет «Ювентуса» состоит в том, чтобы завоёвывать трофеи. Это и мой менталитет. Я пришёл сюда выигрывать титулы.

У меня было много предложений от хороших команд, но я приехал сюда, поскольку у «Ювентуса» огромный проект и высокие цели. Я хочу быть частью этого", — приводит слова Джана пресс-служба туринского клуба.

#EC23 #EmreCanDay pic.twitter.com/JKtjlgeHBo

— JuventusFC (@juventusfcen) 9 июля 2018 г.

Напомним, Джан перешёл в «Ювентус» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.