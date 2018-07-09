На международном турнире по борьбе кубанские спортсменки завоевали две награды

В Стамбуле завершился международный турнир по спортивной борьбе «Champions-2018». В составе российской сборной выступали две представительницы Краснодарского края — Алина Антоненко и Александра Скиренко из Гулькевичей.

Антоненко вышла на ковёр в весе до 65 килограммов, а Скиренко боролась за награды в весовой категории до 55 килограммов. Обе девушки выступали в дисциплине «женская борьба». По итогам борьбы в активе спортсменок «золото» и «серебро».

Международный турнир по борьбе «Champions-2018»

65 кг 1 место — Алина Антоненко (Россия, Гулькевичи)

55 кг 2 место — Александра Скиренко (Россия, Гулькевичи).