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На международном турнире по борьбе кубанские спортсменки завоевали две награды
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На международном турнире по борьбе кубанские спортсменки завоевали две награды 

Советский спорт 30 минут назад
В Стамбуле завершился международный турнир по спортивной борьбе «Champions-2018». В составе российской сборной выступали две представительницы Краснодарского края — Алина Антоненко и Александра Скиренко из Гулькевичей.
Антоненко вышла на ковёр в весе до 65 килограммов, а Скиренко боролась за награды в весовой категории до 55 килограммов. Обе девушки выступали в дисциплине «женская борьба». По итогам борьбы в активе спортсменок «золото» и «серебро».
Международный турнир по борьбе «Champions-2018»
65 кг  1 место — Алина Антоненко (Россия, Гулькевичи)
55 кг  2 место — Александра Скиренко (Россия, Гулькевичи).
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