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Воспитанники ярославского детского дома пообщались с Алескандром Овечкиным
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Воспитанники ярославского детского дома пообщались с Алескандром Овечкиным 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
По поручению губернатора ярославской области Дмитрия Миронова была организована поездка на спортивную базу «Динамо» в Новогорск, где прошел спортивный праздник для воспитанников детского дома и детей из приемных семей.
Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин привез Кубок Стенли, чтобы показать его детям. Хоккеист пожелал всем ребятам достичь поставленных целей и стать теми, кем они мечтают.
«Всегда очень приятно возвращаться домой, на родную землю. Спасибо руководству «Динамо» за то, что разрешили привезти кубок именно сюда, рассказал Александр Овечкин. — Желаю всем ребятам достичь поставленных целей, стать теми, кем они мечтают».
Все желающие могли сфотографироваться со звездным гостем и хоккейным трофеем/
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