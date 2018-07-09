Воспитанники ярославского детского дома пообщались с Алескандром Овечкиным

По поручению губернатора ярославской области Дмитрия Миронова была организована поездка на спортивную базу «Динамо» в Новогорск, где прошел спортивный праздник для воспитанников детского дома и детей из приемных семей.

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин привез Кубок Стенли, чтобы показать его детям. Хоккеист пожелал всем ребятам достичь поставленных целей и стать теми, кем они мечтают.

«Всегда очень приятно возвращаться домой, на родную землю. Спасибо руководству «Динамо» за то, что разрешили привезти кубок именно сюда, рассказал Александр Овечкин. — Желаю всем ребятам достичь поставленных целей, стать теми, кем они мечтают».

Все желающие могли сфотографироваться со звездным гостем и хоккейным трофеем/