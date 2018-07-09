Баптиста и Мондрагон поделились впечатлениями от участия в благотворительном матче на Красной Площади

Бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста и бывший вратарь сборной Колумбии поделились впечатлениями от участия в благотворительном матче, который прошёл в Парке футбола на Красной Площади в честь 50-летия Специальной Олимпиады.

«Это для меня очень интересно, я счастлив, что могут поучаствовать. Мы всегда рады помочь в благородном деле, провести время с детьми. Это всегда приятно для нас, здесь много крупных спонсоров, которые помогают в сборе средств, жертвуют деньги. Это то, что мы должны делать. Мы должны оставить свой след, чтобы сделать мир лучше», — сказал Жулио Баптиста в беседе с RT.

«Видеть, как дети в этом участвуют, какие эмоции им это приносит, как это помогает им стать частью праздника, — это лучшее признание и лучшая награда», — отметил Мондрагон.

Матч с участием звёзд мирового футбола, известных спортсменов и деятелей искусства был организован фондом «Обнажённые сердца» и лично Натальей Водяновой , которая также вышла на поле.