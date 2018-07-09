Ещё
Обиженные немцы уличили российских футболистов в допинге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Обиженные немцы уличили российских футболистов в допинге 

Дни.ру 21 минуту назад
Фото: Дни.ру
Западные журналисты обвинили наших спортсменов в том, что они якобы вдыхали химическое вещество перед поединком с Хорватией. Таким образом, по данным немецкого СМИ, россияне хотели улучшить свое состояние во время игры.
Утверждается, что футболисты вдыхали аммиак. Якобы, это происходило в подтрибунном помещении, чтобы получить физическое превосходство над соперником.
При этом журналисты не вышедшей в плей-офф мирового первенства по футболу Германии признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов. Но, по словам приглашенного изданием Bild эксперта, это вещество дает схожий эффект.
В качестве доказательства своей правоты портал опубликовал на своей странице Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле. Судя по всему, обидевшиеся на свои спортивные неудачи немцы завидуют добравшимся до четвертьфинала россиянам.
Напомним, действующий чемпион мира вылетел с мундиаля уже на групповом этапе. Сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и не смогла пробиться в плей-офф. Оба мяча были забиты уже в добавленное время.
Как писали Dni.Ru, сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 7 июля, покинув соревнования. Исход матча решила серия пенальти. Игра была жесткой и эмоциональной, не оставив равнодушными зрителей по всему миру.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене»!
Дни.ру: последние новости
У Черчесова случился приступ после поражения России Славившего Украину хорвата с позором выставили из сборной Разозлиший Россию хорват Домагой Вида довел Украину до экстаза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали52
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение