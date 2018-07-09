Обиженные немцы уличили российских футболистов в допинге

Западные журналисты обвинили наших спортсменов в том, что они якобы вдыхали химическое вещество перед поединком с Хорватией. Таким образом, по данным немецкого СМИ, россияне хотели улучшить свое состояние во время игры.

Утверждается, что футболисты вдыхали аммиак. Якобы, это происходило в подтрибунном помещении, чтобы получить физическое превосходство над соперником.

При этом журналисты не вышедшей в плей-офф мирового первенства по футболу Германии признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов. Но, по словам приглашенного изданием Bild эксперта, это вещество дает схожий эффект.

В качестве доказательства своей правоты портал опубликовал на своей странице Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова , вдыхающего что-то перед выходом на поле. Судя по всему, обидевшиеся на свои спортивные неудачи немцы завидуют добравшимся до четвертьфинала россиянам.

Напомним, действующий чемпион мира вылетел с мундиаля уже на групповом этапе. Сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и не смогла пробиться в плей-офф. Оба мяча были забиты уже в добавленное время.

Как писали Dni.Ru , сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 7 июля, покинув соревнования. Исход матча решила серия пенальти. Игра была жесткой и эмоциональной, не оставив равнодушными зрителей по всему миру.

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