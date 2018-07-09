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Вукоевич: «Не хочу быть обузой для сборной перед полуфиналом ЧМ-2018»
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Вукоевич: «Не хочу быть обузой для сборной перед полуфиналом ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич, , сказал, что спокойно воспринял это решение.
”Я понимаю и уважаю это решение хорватских футбольных властей. Я не хочу быть обузой для сборной перед полуфиналом чемпионата мира. Сейчас команда нуждается в спокойствии. Мои заявления не имели политической окраски. Я хотел только поблагодарить за поддержку своих друзей на Украине и мой клуб киевское «Динамо» за разрешение участвовать в чемпионате мира. Я сожалею, что мои заявления были истолкованы иным образом.
Я приношу извинения российской общественности. Я очень горжусь тем, что сделал сборная Хорватии на турнире в России. Хочу пожелать ребятам удачи до самого конца турнира. Я буду их самым большим болельщиком", — сказал Вукоевич в интервью пресс-службе Хорватского футбольного союза.
Напомним, что после победы над россиянами в четвертьфинале турнира (2:2, 4:3 — по пенальти) Вукоевич и экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида записали видео, в котором.
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