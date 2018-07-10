Братеево Зеленое: чем привлекает москвичей парк в пойме Москвы-реки

В районе Братеево между Москвой-рекой и улицами Алма-Атинской и Борисовские Пруды есть зеленая зона. Сейчас она стала центром притяжения для жителей не только близлежащих домов, но и всего района. В парке катаются на велосипедах и роликах, бегают по утрам, загорают, слушают музыку и просто отдыхают в тишине.

Братеево вошло в состав Москвы около 60 лет назад. За это время никаких крупных работ по благоустройству в парке не проводилось. Решить, что делать с живописной, но неблагоустроенной территорией, москвичам предложили в проекте «Активный гражданин». Всего в голосовании приняли участие 195 тысяч горожан.

Загар и экология

Так что же изменилось в парке «Братеевская пойма»? Почти все. Территорию разбили на несколько функциональных зон, у каждой из которых есть свое назначение. Так, чтобы поклонники разных видов отдыха не мешали друг другу.

У воды организовали летний открытый солярий с 14 деревянными шезлонгами площадью 208 квадратных метров. Нельзя было отказываться от возможности, которую дарит ландшафт, — все-таки солнечные ванны приятнее принимать на берегу реки (а в Братеевской пойме их целых две).

Также в зоне отдыха появились площадки с качелями, беседки для настольных игр и пикников. Для любителей пеших прогулок обустроили экотропу.

Велосипеды и бейсбол

Не оставили без внимания в парке и поклонников более активного досуга. Для любителей велоспорта создали велодорожку протяженностью 13 километров. Причем за счет освещения прокатиться здесь можно и вечером. Зимой же велодорожки превратятся в лыжную трассу.

Для занятий спортом обустроены 12 зон площадью более 19 тысяч квадратных метров — футбольное поле (зимой здесь будет каток с искусственным льдом), поле для мини-футбола, площадка для паркура, две площадки для воркаута, скейтпарк, баскетбольная и две волейбольные площадки, площадка для игры в настольный теннис и теннисный корт.

Главной изюминкой нового парка «Братевская пойма» стало бейсбольное поле. Оно сделано по всем правилам — в форме бриллианта. Покрытие — теннисит — было уложено по специальной технологии, а также обустроен газон. Здесь уже проводят тренировки любительского бейсбольного клуба и устраивают игры Московской любительской бейсбольной лиги.

Для любителей домашних животных оборудовали две специальные площадки для выгула и дрессировки собак с необходимым оборудованием.

Каскад рядом

Парк «Братеевская пойма» не единственное место отдыха в районе. Два года назад здесь же открылся каскадный парк с зонами для отдыха и занятий спортом, открытым доступом к сети WI-FI, сценой и живописными пешеходными маршрутами. Он же стал площадкой для Международного фестиваля фейерверков, где собираются мастера огненного жанра со всего мира.

Создание новых и благоустройство старых парков — один из основных способов организации комфортной городской среды. В период с 2011 по 2017 год было благоустроено 492 парковые и озелененные территорий, в том числе 259 вновь созданных парков по месту жительства.

С 2017 года открыты для посещения граждан 113 парковых и озелененных территорий, благоустроенных в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды».

На 2018 год запланировано комплексное благоустройство и озеленение более 80 парковых территорий.