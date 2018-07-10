В Свердловской области построят центр ядерной медицины

Как напомнил губернатор Евгений Куйвашев , ранее президент поставил задачу — к 2024 году обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

"Одним из главных вызовов является общемировая тенденция роста онкологической заболеваемости. Сегодня Средний Урал имеет все необходимое для формирования пилотного центра компетенций в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных отечественных разработок", — отметил глава региона.

Центр диагностики и лечения онкозаболеваний будет создан по принципу государственно-частного партнерства.

Соглашение, помимо прочего, предполагает также подготовку специалистов в области ядерной медицины, развитие научно-технического, образовательного и производственного потенциала области, внедрении результатов научных исследований, выпуск продукции для ядерной медицины.