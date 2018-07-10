В Свердловской области построят центр ядерной медицины 

Как напомнил губернатор Евгений Куйвашев, ранее президент поставил задачу — к 2024 году обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.
"Одним из главных вызовов является общемировая тенденция роста онкологической заболеваемости. Сегодня Средний Урал имеет все необходимое для формирования пилотного центра компетенций в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных отечественных разработок", — отметил глава региона.
Центр диагностики и лечения онкозаболеваний будет создан по принципу государственно-частного партнерства.
Соглашение, помимо прочего, предполагает также подготовку специалистов в области ядерной медицины, развитие научно-технического, образовательного и производственного потенциала области, внедрении результатов научных исследований, выпуск продукции для ядерной медицины.
"По мнению главного радиолога УрФО, академика РАН и главного врача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Андрея Важенина, сейчас на Урале формируется один из сильнейших в стране кластеров ядерной медицины, — отмечают в департаменте информполитики. — В том числе, есть компании, которые производят радиофармпрепараты и оборудование, есть вузы, которые могут готовить онкологов, химиков, радиохимиков, медицинских физиков и кибернетиков".