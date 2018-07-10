Ещё
Россияне назвали основного претендента на победу в чемпионате мира по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали основного претендента на победу в чемпионате мира по футболу 

Вечерняя Москва 10 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Каждый пятый назвал основным претендентом на победу в мундиале команду из Франции
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения спросили респондентов о том, какую национальную сборную те считают главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу.
Почти каждый пятый, а это 21 процент из числа всех опрошенных назвал основным претендентом на победу в мундиале команду из Франции.
Англию фаворитом чемпионата называют сейчас 18% респондентов, а третье место в этом рейтинге заняла команда Хорватии — ей отдали предпочтение 17% россиян.
Всероссийский опрос был проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
Напомним, французы стали первыми полуфиналистами чемпионата мира (подробнее…)
Вечерняя Москва: последние новости
Бельгийские футбольные болельщики устроили беспорядки в Брюсселе Сборная Франции – первый финалист чемпионата мира Вукоевич отстранен от работы со сборной Хорватии на ЧМ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию450
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Еще один футболист ушел из сборной России24
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение