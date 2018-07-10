Россияне назвали основного претендента на победу в чемпионате мира по футболу 

Каждый пятый назвал основным претендентом на победу в мундиале команду из Франции
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения спросили респондентов о том, какую национальную сборную те считают главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу.
Почти каждый пятый, а это 21 процент из числа всех опрошенных назвал основным претендентом на победу в мундиале команду из Франции.
Англию фаворитом чемпионата называют сейчас 18% респондентов, а третье место в этом рейтинге заняла команда Хорватии — ей отдали предпочтение 17% россиян.
Всероссийский опрос был проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
Напомним, французы стали первыми полуфиналистами чемпионата мира (подробнее…)