Россияне назвали основного претендента на победу в чемпионате мира по футболу

Каждый пятый назвал основным претендентом на победу в мундиале команду из Франции

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения спросили респондентов о том, какую национальную сборную те считают главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу.

Почти каждый пятый, а это 21 процент из числа всех опрошенных назвал основным претендентом на победу в мундиале команду из Франции.

Англию фаворитом чемпионата называют сейчас 18% респондентов, а третье место в этом рейтинге заняла команда Хорватии — ей отдали предпочтение 17% россиян.

Всероссийский опрос был проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Напомним, французы стали первыми полуфиналистами чемпионата мира (подробнее…)