Кевин Кураньи: Сборная России произвела на меня наибольшее впечатление на ЧМ

Жулио Баптиста: Скоро нас ждет новое поколение талантливых российских футболистов

"На этом турнире многие команды произвели на меня большое впечатление, но больше всего — российская сборная. Мало кто верил, что Россия сможет показать такой замечательный футбол и дойти до четвертьфинала. Ее игра доставила огромное удовольствие болельщикам", — цитирует Кураньи ТАСС

Напомним, сборная России на домашнем чемионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен).

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.