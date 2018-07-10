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Кевин Кураньи: Сборная России произвела на меня наибольшее впечатление на ЧМ
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Кевин Кураньи: Сборная России произвела на меня наибольшее впечатление на ЧМ 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: ТАСС
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"На этом турнире многие команды произвели на меня большое впечатление, но больше всего — российская сборная. Мало кто верил, что Россия сможет показать такой замечательный футбол и дойти до четвертьфинала. Ее игра доставила огромное удовольствие болельщикам", — цитирует Кураньи ТАСС.
Напомним, сборная России на домашнем чемионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен).
Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.
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