Игрок сборной Бельгии поприветствовал Санкт-Петербург

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель в составе национальной команды прибыл в Санкт-Петербург на матч полуфинала чемпионата мира — 2018 против Франции, сообщает "Советский спорт"

Витсель, ранее выступавший за петербургский "Зенит" , выложил в свой инстаграм фото, в котором поприветствовал Северную столицу.

"Привет, Санкт-Петербург! Я скучал по тебе", — написал хавбек.

Матч Франция — Бельгия пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее полузащитник сборной Бельгии рассказал об уникальной атмосфере в команде.