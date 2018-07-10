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Игрок сборной Бельгии поприветствовал Санкт-Петербург
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Игрок сборной Бельгии поприветствовал Санкт-Петербург 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель в составе национальной команды прибыл в Санкт-Петербург на матч полуфинала чемпионата мира — 2018 против Франции, сообщает "Советский спорт".
Витсель, ранее выступавший за петербургский "Зенит", выложил в свой инстаграм фото, в котором поприветствовал Северную столицу.
"Привет, Санкт-Петербург! Я скучал по тебе", — написал хавбек.
Матч Франция — Бельгия пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21.00 по московскому времени.
Ранее полузащитник сборной Бельгии рассказал об уникальной атмосфере в команде.
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