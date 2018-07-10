5 вещей, которые выиграли от чемпионата мира по футболу

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Британский консорциум розничной торговли (BRC) заявил, что продажи в июне, когда начался Чемпионат мира по футболу, выросли на 2,3% в годовом выражении, пишет BBC. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV Данные Barclaycard показали, что расходы на досуг, в том числе походы в пабы для просмотра матчей, способствовали росту потребительских расходов в Великобритании более чем на 5%. Но есть еще ряд вещей, для которых Чемпионат мира послужил стимулом.1. Татуировки по случаю победы Twitter уже переполнен сообщениями пользователей, которые обещают сделать татуировку в случае победы национальной сборной на ЧМ. Кэсси Берд, менеджер Manchester Ink, считает, что победа английской сборной будет означать «массовый бум» в тату-бизнесе. Пик спроса на татуировки придется на понедельник — следующий день после финала, полагает она. "В Великобритании нужно быть трезвым, чтобы вам сделали татуировку, поэтому я не могу себе представить, что в воскресенье будет много людей", — говорит Берд.2. Переодевание На сайте Amazon говорится, что его бестселлер номер один в сегменте маскарадных костюмов — это маска Гарета Саутгейта , главного тренера сборной Англии. Настоящие модники этого чемпионата мира могут, как и тренер футболистов, надеть жилет и галстук. Британский производитель одежды Marks & Spencer зафиксировал 35%-й рост продаж жилетов, как у Саутгейта. Учитывая жаркую погоду, ритейлеры предлагают футболки с принтом в виде жилета.3. Огромные экраны Компания Currys PC World отметила «фантастический рост» продаж 75-дюймовых экранов. Продажи телевизоров в целом были «блестящими» на фоне Кубка мира — они подскочили на 40% в годовом выражении, сообщила Currys PC World. Продажи телевизоров с большим экраном — более 55 дюймов — выросли на 33% по сравнению с 2016 годом, когда Чемпионат Европы по футболу дал повод приобрести больший телевизор.4. Песни о футболе Песня Three Lions (Football's Coming Home) Фрэнка Скиннера и Дэвида Бэддиела, которая стала официальным гимном чемпионата Европы по футболу 1996 года, проходившего в Англии, заново набирает популярность каждый раз во время международных турниров. Ссылки по теме Кубок мира по футболу: кто зарабатывает и сколько? Спрос на поезда между городами ЧМ-2018 выроc на 40% Матч с Южной Кореей обойдется Германии в €200 млн Ее поют даже те болельщики, которые еще не родились в 1996 году.Three Lions подскочила до 24-го места в официальных хит-парадах после победы Англии над Колумбией на ЧМ-2018. Потоковый музыкальный сервис Spotify сообщил, что этот трек прослушали более миллиона раз в субботу, когда Англия обыграла Швецию. "Мы можем только догадываться о том, что произойдет, если Англии удастся побороть Хорватию в среду", — говорит пресс-секретарь Spotify.5. Футбольная атрибутика EBay отмечает 18 покупок искусственного газона каждый час — продажи выросли на 16% по сравнению с прошлым годом. Для некоторых это может быть просто вынужденной заменой выжженных газонов после нескольких недель палящего солнца. Но это, по-видимому, особенно необходимо сейчас для тех, кто планирует играть в футбол в саду. Компания заявила, что также хорошо продаются мини-холодильники, флаги и трофеи. Как сообщали «Вести. Экономика», Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.