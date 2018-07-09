Виейра: «Я удивлён и расстроен поведением Балотелли»

Форвард Марио Балотелли вовсю ведёт переговоры о подписании контракта с «Марселем», однако в «Ницце» возмущены сложившейся ситуацией.

Несмотря на то, что агент игрока Мино Райола утверждает, что у футболиста нет действующего контракта, французские СМИ уверены, что Балотелли остается игроком «Ниццы». Сам игрок игнорирует тренировки «Ниццы».

— Я удивлен и расстроен, — дал комментарий по ситуации наставник «Ниццы» Патрик Виейра . — Марио провел здесь два отличных года, и очень жаль, что все заканчивается таким образом. Если игрок хочет уйти, это его выбор, но для него важно приехать к нам, быть здесь и уважать контракт, а клубы обсудят варианты выхода из ситуации.

Ранее сообщалось, что «Ницца» планирует заблокировать переход Балотелли в «Марсель»