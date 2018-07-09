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Виейра: «Я удивлён и расстроен поведением Балотелли»
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Виейра: «Я удивлён и расстроен поведением Балотелли» 

Евро-футбол.Ру 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард Марио Балотелли вовсю ведёт переговоры о подписании контракта с «Марселем», однако в «Ницце» возмущены сложившейся ситуацией.
Несмотря на то, что агент игрока Мино Райола утверждает, что у футболиста нет действующего контракта, французские СМИ уверены, что Балотелли остается игроком «Ниццы». Сам игрок игнорирует тренировки «Ниццы».
— Я удивлен и расстроен, — дал комментарий по ситуации наставник «Ниццы» Патрик Виейра. — Марио провел здесь два отличных года, и очень жаль, что все заканчивается таким образом. Если игрок хочет уйти, это его выбор, но для него важно приехать к нам, быть здесь и уважать контракт, а клубы обсудят варианты выхода из ситуации.
Ранее сообщалось, что «Ницца» планирует заблокировать переход Балотелли в «Марсель»
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