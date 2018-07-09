Российские болельщики исполнили исландскую народную песню «Через Спрейнгисандюр»

ТАСС , 9 июля. Российские болельщики записали видео, где они исполняют исландскую народную песню под названием «Á Sprengisandi» (Через Спрейнгисандюр). Видеоролик, размещенный на YouTube, стал ответом исландским поклонникам футбола, которые спели «Калинку» незадолго до начала чемпионата мира.

На видео люди, одетые в форму сборной России по футболу, сначала смотрят запись с исполнением «Калинки», а затем, встав в две шеренги, поют «Через Спрейнгисандюр». Песня исполняется на двух языках — русском и исландском.

Сборная России на чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала. В субботу подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2, а серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты — 4:3.

Команда Исландии не смогла выйти в плей-офф. Скандинавская сборная заняла последнее место в группе D, набрав одно очко.

Чемпионат мира завершится 15 июля.