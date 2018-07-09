Ещё
Российские болельщики исполнили исландскую народную песню «Через Спрейнгисандюр»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские болельщики исполнили исландскую народную песню «Через Спрейнгисандюр» 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 июля. Российские болельщики записали видео, где они исполняют исландскую народную песню под названием «Á Sprengisandi» (Через Спрейнгисандюр). Видеоролик, размещенный на YouTube, стал ответом исландским поклонникам футбола, которые спели «Калинку» незадолго до начала чемпионата мира.
На видео люди, одетые в форму сборной России по футболу, сначала смотрят запись с исполнением «Калинки», а затем, встав в две шеренги, поют «Через Спрейнгисандюр». Песня исполняется на двух языках — русском и исландском.
Сборная России на чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала. В субботу подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2, а серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты — 4:3.
Команда Исландии не смогла выйти в плей-офф. Скандинавская сборная заняла последнее место в группе D, набрав одно очко.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
ТАСС: последние новости
Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации сборной Вукоевича от ЧМ-2018 Капелло считает, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Англии и Франции Головин стал самым упоминаемым футболистом в соцсетях по итогам матча Россия - Хорватия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды37
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки12
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение