Умтити рассказал, как ему удалось забить победный мяч в матче Франция — Бельгия

Защитник сборной Франции по футболу Самюэль Умтити рассказал, как ему удалось переиграть полузащитника национальной командой Бельгии Маруана Феллайни, когда забивал победный мяч в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года.

Рост Умтити 182 см, тогда как Феллайни — 194 см.

«Когда роста не хватает, нужна решимость, желание опередить, бороться. Феллайни — очень хороший игрок, но мне удалось оказаться на мгновение раньше в нужной точке. Тот факт, что это был угловой, облегчило немного задачу, но мне просто повезло», — сказал Умтити на пресс-конференции.

Защитник рассказал о своём отношении к мнению, что он в свои 24 года является талисманом для сборной Франции.

«Я не талисман, мы не выиграли в финале чемпионата Европы в 2016 году, и поэтому в моём сердце есть желание завершить ЧМ на мажорной ноте. И не только у меня», — заявил Умтити.

Ранее Умтити был признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2018 Франция — Бельгия.