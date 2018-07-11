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Умтити рассказал, как ему удалось забить победный мяч в матче Франция — Бельгия
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Умтити рассказал, как ему удалось забить победный мяч в матче Франция — Бельгия 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Франции по футболу Самюэль Умтити рассказал, как ему удалось переиграть полузащитника национальной командой Бельгии Маруана Феллайни, когда забивал победный мяч в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года.
Рост Умтити 182 см, тогда как Феллайни — 194 см.
«Когда роста не хватает, нужна решимость, желание опередить, бороться. Феллайни — очень хороший игрок, но мне удалось оказаться на мгновение раньше в нужной точке. Тот факт, что это был угловой, облегчило немного задачу, но мне просто повезло», — сказал Умтити на пресс-конференции.
Защитник рассказал о своём отношении к мнению, что он в свои 24 года является талисманом для сборной Франции.
«Я не талисман, мы не выиграли в финале чемпионата Европы в 2016 году, и поэтому в моём сердце есть желание завершить ЧМ на мажорной ноте. И не только у меня», — заявил Умтити.
Ранее Умтити был признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2018 Франция — Бельгия.
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