Патриарх Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на ЧМ-2018 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на чемпионате мира по футболу, передает официальный сайт Русской православной церкви.
"Уважаемый Станислав Саламович! Примите сердечные поздравления с выдающимся результатом российской команды на чемпионате мира по футболу 2018 года. Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе", — сказал патриарх.
Россия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
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