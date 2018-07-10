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Патриарх Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на ЧМ-2018
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Патриарх Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на ЧМ-2018 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на чемпионате мира по футболу, передает официальный сайт Русской православной церкви.
"Уважаемый Станислав Саламович! Примите сердечные поздравления с выдающимся результатом российской команды на чемпионате мира по футболу 2018 года. Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе", — сказал патриарх.
Россия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее Александр Головин рассказал об эмоциях после матча с Хорватией.
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