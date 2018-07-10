Тренер «Балтики» рассказал, почему российским футболистам не удаётся достичь успеха за рубежом

Главный тренер ФК «Балтика» Валерий Непомнящий считает, что российским футболистам не хватает за границей обожания со стороны болельщиков, а также личной опеки со стороны персонала. Такую точку зрения наставник калининградской команды высказал в интервью в эфире радио " Комсомольская правда — Калининград".

"Почему не задалось у наших лидеров после Евро-2008? Того же Жиркова, Аршавина, Павлюченко. Мне кажется — тоска по обожанию, по своей стране. У нас с детской скамьи привыкли игроки, что их водят за руку. И оказавшись в новой для себя ситуации, становятся абсолютно беспомощными", — отметил Непомнящий.

По словам специалиста, незнание языка тоже важная составляющая, однако главный фактор — неспособность адаптироваться к новым условиям. Тренер отметил, что наши игроки не всегда понимают, почему футболисты за рубежом не общаются друг с другом вне поля.

Валерий Непомнящий большую часть своей карьеры провёл за границей. Во многих командах он работал с российскими футболистами. «Балтику» он возглавил этим летом.