Дворкович высказался о решении отстранить Вукоевича от чемпионата мира

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал решение Хорватского футбольного союза отстранить тренера Огнена Вукоевича от чемпионата мира 2018 года.

"Я думаю, что хорватским партнерам виднее, что произошло. Уверен, что они поговорили с игроками и приняли решение, которое было необходимо в данной ситуации. Мы его приняли к сведению", — приводит слова Дворковича ТАСС

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник «шашечных» Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.