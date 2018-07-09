Клуб Слуцкого проиграл донецкому «Шахтеру»

Российский специалист Леонид Слуцкий потерпел второе поражение подряд у руля голландского «Витесса», сообщает "Советский спорт"

13-го июля «Витесс» встретиться с тульским «Арсеналом», а 17-го — с московским «Локомотивом».

Футбол. Товарищеский матч "Шахтер" (Украина, Донецк) — «Витесс» (Голландия, Арнем) — 4:1 Голы: 1:0 -Степаненко, 31; 2:0 — Бутко, 57; 3:0 — Коваленко, 76; 4:0 — Мораес, 81; 4:1 — Беренс, 89.