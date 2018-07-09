Ещё
Клуб Слуцкого проиграл донецкому «Шахтеру»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клуб Слуцкого проиграл донецкому «Шахтеру» 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Официальный сайт «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий потерпел второе поражение подряд у руля голландского «Витесса», сообщает "Советский спорт".
Товарищеская встреча с донецким «Шахтером» завершилась разгромным поражением со счетом 1:4. В составе победителей отличились Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес. У «Витесса» отличился Рой Беренс.
13-го июля «Витесс» встретиться с тульским «Арсеналом», а 17-го — с московским «Локомотивом».
Футбол. Товарищеский матч "Шахтер" (Украина, Донецк) — «Витесс» (Голландия, Арнем) — 4:1 Голы: 1:0 -Степаненко, 31; 2:0 — Бутко, 57; 3:0 — Коваленко, 76; 4:0 — Мораес, 81; 4:1 — Беренс, 89.
Газета.Ru: последние новости
Кот Ахилл предсказал победу Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 Патриарх Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на ЧМ-2018 Азар: "Реал" остается особенной командой и без Зидана
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды50
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки13
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение