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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аустрией», Ткачёв оформил дубль
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аустрией», Ткачёв оформил дубль 

Чемпионат.com 16 часов назад
Тульский «Арсенал» провёл на сборе в Австрии контрольный матч с венской «Аустрией». Встреча завершилась ничьей — 2:2.
В составе «Арсенала» дубль оформил полузащитник Сергей Ткачёв.
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Аустрия» (Вена, Австрия) — 2:2 (0:1) Голы: Кадири (24, 0:1), Ткачёв (47, 1:1), Ткачёв (48, 2:1), Игор (55, 2:2). «Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 46), Григалава (Денисов, 46), Альварес (Сокол, 75), Беляев, Берхамов (Костадинов, 60), Ткачёв (Ивакин, 67), Горбатенко (Мингазов, 75), Чаушич, Александров (Лесовой, 46), Комбаров (Хагуш, 46), Кангва (Аджоев, 77). «Аустрия» (первый тайм): Лучич, Кляйн, Игор, Кадири, Матич, Фризенбихлер, Грюнвальд, Саламон, Мадль, Саркария, Венуто. «Аустрия» (второй тайм): Лучич, Кляйн (Саркария, 81), Шойссенгейр, Игор (Кадири, 67), Гасманн, Эбнер, Йегго, Матич (Сербест, 65), Прокоп, Эдомвоньи, Венуто.
Свой следующий контрольный матч туляки проведут 13 июля. Соперником станет голландский «Витесс».
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