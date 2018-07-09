Мартинес: «Быть в полуфинале — особенное чувство»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с журналистами перед полуфиналом чемпионата мира против Франции.

"Это уникальная возможность для нашей команды и для всей Бельгии. Мы шли к этому последние два года. Это особенное чувство — быть в полуфинале. Наш матч с французами должен получиться интересным.

Расслабила ли нас игра с Бразилией? На таком уровне нельзя расслабляться. Сборная Франции очень похожа на сборную Бельгии. Так что нужно быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут. Иначе соперник может наказать за ошибки", — сказал Мартинес.

Полуфинал мундиаля между сборными Франции и Бельгии пройдёт 10-го июля на стадионе «Санкт-Петербург».

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21:00 10.07.2018

Франция — Бельгия