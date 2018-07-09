Дворкович допускает, что Россия поборется за проведение Олимпиады 

Глава оргкомитета «Россия 2018» Аркадий Дворкович не исключает, что сборная России поборется за проведение летних Олимпийских игр. По его словам, решение будет принимать руководство страны. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2020 году в Токио, в 2024 году Игры примет Париж, а в 2028-м — Лос-Анджелес.
— Россия продолжит принимать крупные спортивные соревнования, — цитирует «Р-Спорт» Дворковича. — Все наши партнеры, международные организации, знают, что мы можем делать это. Что касается летних Игр, то они расписаны по 2028 год. Мы оценим ситуацию в ближайшие пару лет и примем решение. Пока говорить рано. В любом случае решение останется за президентом страны и правительством, не за мной.
Также глава оргкомитета рассказал о наследии, которое оставит чемпионат мира по футболу.
— Во-первых, это инфраструктура, это очень важно, особенно для детского футбола, — сказал Дворкович. — Около 70 новых тренировочных площадок на всей европейской территории России будут использоваться для тренировок детей. Во-вторых, это наша способность организовывать — волонтеры, безопасность. Мы знаем, как организовывать большие мероприятия. В-третьих, мы показали всему миру нашу открытость и наше гостеприимство.
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