Булыкин: Рано составлять рейтинги лучших команд ЧМ-2018

Экс-игрок сборной России по футболу рассказал НСН, чем сборная заслужила любовь болельщиков.

Сборную России по футболу признали лучшей командой в защите по результатам 60 матчей из 64 нынешнего мундиаля. Рейтинг опубликован на сайте ФИФА. Отмечается, что отечественная сборная провела 259 выносов, отборов и сейвов. Голкипер Денис Черышев оказался на третьем месте по количеству забитых голов, он забил в ворота соперников четыре мяча. Столько же на счету бельгийца Ромелу Лукаку, авторство шести голов принадлежит англичанину Харри Кейну

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов до конца чемпионата мира, а также поблагодарил российских игроков за отличную игру, которую они вели на протяжении первенства мира.

«Чемпионат ещё идёт. Сейчас ещё десять человек может обогнать Черышева, условно говоря. Здесь нужно в конце чемпионата проводить оценку. Я могу сказать, что россияне молодцы, дали много эмоций положительных, сделали праздник для всех россиян во всём мире, не только в России. Поэтому скажем спасибо нашей сборной за хорошую игру и за те эмоции, которые мы получили от мундиаля. Чемпионат мира продолжается, и осталось совсем немного — неделька: полуфинал, финалы, развязка, поэтому будем смотреть, наслаждаться красивой игрой и ещё раз скажем спасибо организаторам, нашей сборной, тренерскому составу и тем, кто был причастен к этому празднику», — заявил Булыкин.

Футболисты сборной России изменили игру и своих болельщиков

Он не стал выделять в нашей сборной отдельных игроков, которые проявили себя наиболее мощно, зато поблагодарил болельщиков, которые, по его словам, стали настоящей частью команды.

«Оценивать статистику не совсем корректно. Можно кого-то выделить, но я бы не стал, потому что все проявили себя очень хорошо, и играли, как команда, это очень понравилось болельщикам. Болельщики тоже были 12 игроком, поэтому всё это вместе, наверное, повлияло на выступление нашей сборной», — заметил эксперт.

В заключение собеседник НСН добавил, что решение Сергея Ингашевича завершить карьеру игрока после поражения сборной в одной четвёртой ЧМ-2018 с хорватами было принято в подходящий момент. По его словам, футболист уйдёт на высокой ноте.