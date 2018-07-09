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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аустрией»
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аустрией» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Тульский «Арсенал» сыграл вничью в контрольном матче с венской «Аустрия» со счетом 2:2. Дубль оформил Сергей Ткачев (на 47-й и 48-й минутах). Следующий матч «Арсенал» проведет 13 июля с голландским клубом «Витесс».
Товарищеский матч
"Аустрия В" — «Арсенал Т» — 2:2 (1:0)
Голы: Кадири Мохаммед, 24 (1:0). Ткачев, 47 (1:1). Ткачев, 48 (1:2). Заламон, 53 (2:2).
"Арсенал": Левашов (Нигматуллин, 62), Комбаров (Хагуш, 62), Григалава (Денисов, 62), Беляев, Альварес (Сокол, 76), Горбатенко (Мингазов, 76), Берхамов (Костадинов, 61), Ткачев, Александров (Лесовой, 62), Чаушич, Кангва (Аджоев, 76).
Судья: ВАЙКСЛА (Австрия).
9 июля. Австрия
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