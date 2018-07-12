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Пронин вошел в тренерский штаб «Адмирала
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Пронин вошел в тренерский штаб «Адмирала 

Советский спорт 5 часов назад
Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний специалист работал в системе ЦСКА.
Главным тренером владивостокского клуба является Сергей Светлов, в его штаб также входят Андрей Пятанов и Александр Залевский.
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